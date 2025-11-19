Acessibilidade

21 de Novembro de 2025 • 09:09

Polícia

Garras apreende caminhão e van com 7 toneladas de produtos ilegais

Ação ocorreu após denúncia sobre uso de casa como depósito de contrabando

Redação

Publicado em 19/11/2025 às 19:20

Carga apreendida na operação / PCMS

Policiais do Garras apreenderam, nesta terça-feira (18), um caminhão e uma van carregados com produtos contrabandeados e descaminhados após receberem denúncia de que um suspeito, já preso em agosto pelo mesmo crime, teria voltado a abastecer Campo Grande com mercadorias ilegais. A equipe foi até uma residência no bairro Tijuca, apontada como depósito, onde vizinhos relataram que três homens haviam deixado o local em alta velocidade minutos antes.

A denúncia também indicava que o material seria enviado a outros estados por meio de uma transportadora localizada na saída para Três Lagoas. Durante as diligências, os policiais encontraram um dos motoristas já detidos na ação anterior, desta vez descarregando uma van com perfumes e óculos estrangeiros. No mesmo local, um caminhão carregado com vitaminas, cigarros eletrônicos, celulares, roupas e outros itens proibidos foi localizado.

Ao todo, o caminhão transportava 4.500 quilos de produtos contrabandeados e a van, 2.500 quilos de itens descaminhados. Ambos os veículos foram apreendidos. O condutor da van foi preso, mas pagou fiança e foi liberado. As investigações seguem para identificar e indiciar o proprietário da carga.

Em avaliação preliminar por amostragem, o material apreendido foi estimado em R$ 1.290.000,00. Segundo a polícia, trata-se de uma das maiores cargas de produtos ilegais encontradas no local nos últimos meses.

A ação integra a operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, da CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça, voltada ao combate ao contrabando, descaminho, tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo.

