Garras prende foragido da justiça que usava documento falso

Documento Falso apreendido / Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil por intermédio do GARRAS, na tarde de ontem (2), na intenão de coibir os crimes contra instituições bancárias, realizaram diligências visando apurar um crime que estaria em curso, no qual um homem, de 48 anos, estaria utilizando-se de um documento falso para abrir uma conta bancária, com a qual obteria vantagens financeiras diversas, em prejuízo e nome de terceiros.

Durante estas diligências, verificou que, de fato, um indivíduo com as mesmas características do possível suspeito estaria no interior de uma agência bancária, localizada na Avenida Mascarenhas, em Campo Grande/MS.

Por tal motivo, diante de todos os elementos apresentados, foi realizada sua abordagem, ocasião em que o suspeito apresentou uma carteira de identidade que, confrontada com os sistemas policiais, mostrou ser falsa. Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante para o suspeito, que foi conduzido até Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Após ser identificado a polícia descobriu que se tratava de indivíduo evadido do sistema prisional, em razão de quebra das medidas alternativas à prisão vinculadas a um crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenado.