Genro e sogro são presos por tráfico de drogas em Deodápolis

Drogas apreendidas / Divulgação

A Delegacia de Polícia Civil do município de Deodápolis, com apoio de uma equipe da Polícia Militar, prendeu dois indivíduos pelo crime de Tráfico de Drogas. O primeiro acusado, de 22 anos, vinha sendo monitorado há alguns meses pelo setor de investigação da Delegacia de Deodápolis. Ele foi flagrado comercializando entorpecentes em sua própria residência, onde vivia com esposa e filha de 10 meses.

Na casa foram encontradas diversas “trouxinhas” de crack, embaladas e prontas para serem comercializadas. Além disso, foram apreendidos: maconha, balança de precisão e dinheiro. O rapaz foi preso em flagrante na última quarta-feira, 17/04, e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

Já o segundo acusado, de 43 anos, foi preso por força de mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Deodápolis. O acusado também vinha sendo monitorado e foi capturado no domingo, 21.