GETAM realiza prisão por tráfico de drogas próximo a presídio em Aquidauana

Apreendidos na operação / Divulgação

Na tarde desta segunda-feira, equipes do Grupo Especial Tático de Motos (GETAM) realizaram uma ação de patrulhamento que resultou na apreensão de drogas e materiais relacionados ao tráfico, próximo a uma escola e ao presídio da cidade.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento de rotina. Durante a abordagem, os policiais localizaram 264 gramas de maconha prensada, prontas para comercialização. Junto à droga, foram apreendidos também R$ 586 em cédulas e R$ 18,70 em moedas, indicando movimentação financeira ligada à atividade ilícita.

Além disso, os agentes encontraram uma motocicleta Honda que era utilizada na logística do tráfico, e um celular, que pode conter informações relevantes para as investigações.

A operação contou com o apoio da Rádio Patrulha de Aquidauana e do Canil, reforçando a integração entre as forças de segurança locais no combate ao tráfico de entorpecentes, especialmente em áreas sensíveis como instituições de ensino e unidades prisionais.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. A polícia segue investigando o caso para identificar possíveis envolvidos e desarticular a rede criminosa.

