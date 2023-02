Golpista falsifica laudo e pede ajuda para tratamento de câncer em MS

DP de Rio Brilhante investiga golpista / Rio Brilhante em Tempo Real

Golpista falsificou laudo médico e pediu ajuda financeira para tratamento de câncer, em Rio Brilhante. Após divulgação do caso, o Hospital do Câncer de Campo Grande alertou que a mulher não era paciente e foi descoberto que aplicou golpe também em Dourados.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, a mulher se identificou e pediu ajuda para divulgar o caso. A golpista inclusive enviou laudo médico falsificado do suposto tratamento de tumor maligno no cérebro.

O laudo forjado por ela estava em nome do Hospital do Câncer Alfredo Abraão de Campo Grande com a assinatura de três médicos. O portal de notícias divulgou o caso nesse domingo (5), e várias pessoas se sensibilizaram depositando dinheiro para ajudá-la.

Porém, segundo o site, pessoas entraram em contato com a redação informando que se tratava de um golpe e que ela não realiza tratamento tão pouco estaria com câncer. A Polícia Civil tomando conhecimento do fato informou que no mês de janeiro médicos de Dourados já haviam registrado dois boletins de ocorrência pelo crime de estelionato contra a mulher depois que ela também falsificou laudos usando o nome deles e de uma clínica.

Nesta segunda-feira (6) a polícia informou que o médico que assinou o laudo no hospital de Campo Grande afirmou que o documento é falso e a mulher não realiza tratamento no hospital.

O profissional informou ainda que irá tomar as providências cabíveis e enviará ofício esclarecendo para a delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.

Conforme o delegado, Goethe Arce júnior, o caso se trata de crime de estelionato e como já existe dois casos semelhantes registrados será realizada novas apurações.

“As pessoas que fizeram depósitos acreditando estar ajudando no tratamento e se sentirem lesadas podem procurar a delegacia para registro do caso”, disse o delegado.