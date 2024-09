Governo de MS forma nova turma de policiais militares

Novos policiais comemoram a conclusão da formação / Saul Schramm/Governo do Estado

Para reforçar a segurança pública do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul formou nesta quarta-feira (18) 479 novos policiais militares, sendo a maior em número de mulheres (131). A solenidade teve a presença de 3 mil pessoas no Quartel do Comando Geral da PM.

“Eles iniciam agora uma trajetória em uma das mais nobres funções do Estado. Foram nove meses de curso, para começar uma missão que é garantir que o Estado continue crescendo em paz e ordem. O nosso progresso depende disto”, afirmou o governador.

Riedel destacou que o maior investimento em segurança é nos profissionais. “Fiquei observando atentamente a felicidade dos familiares nesta formatura, mostra que estamos no caminho certo. De agora em diante os senhores serão guardiões dos valores e da confiança que a população sul-mato-grossense deposita na Polícia Militar”, completou.

A nova turma de policiais é a maior em número de mulheres (131) e a primeira a exigir ensino superior. Eles iniciaram o curso em 15 de janeiro de 2024, com conclusão em 16 de setembro. A carga horária foi de 2.192 horas-aula, com realização de estágios operacionais em diversas unidades da Capital e do interior, para aprimorar as habilidades práticas dos militares.

“Valeu cada dia que estudamos e treinamos para estarmos aqui hoje. Nós somos a primeira turma a formar no solo sagrado (Cefap) depois da pandemia, a maior turma feminina sendo formada em toda história da PMMS. A primeira (turma) com ensino superior. A sociedade evoluiu e a PM acompanhou esta evolução. A população de Mato Grosso do Sul merece o nosso melhor”, descreveu a oradora da turma, Patrícia Aparecida Dapper Freitas”.

A turma leva o nome do governador Eduardo Riedel. Durante a formação receberam a capacitação do Promuse (Programa Mulher Segura), para orientação sobre a abordagem adequada às mulheres vítimas de violência doméstica, que é uma das principais ocorrências que exigem ação da PM no Mato Grosso do Sul.

“São 479 policiais militares prontos e preparados para prestar o melhor serviço à sociedade. Esta turma foi diferenciada, que todos possam iniciar a carreira e tenham sucesso nesta trajetória. Que cada um cuide um do outro, aprendam com quem tem mais experiência. Vão enfrentar muitas ocorrências difíceis, enquanto muitos correm do perigo, nós vamos ao encontro para enfrentar o crime”, ressaltou o comandante-geral da PM, o coronel Renato dos Anjos Garnes.

O secretário estadual de Segurança e Justiça, Antônio Carlos Videira, fez questão de elogiar a atuação e o destaque nacional PMMS. “Me senti orgulhoso ver estes novos policiais cheios de garra, empenhados, motivados e neste nível de excelência. Vão fazer parte da melhor Polícia Militar do Brasil”.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS