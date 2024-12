Governo de MS inaugura unidade de perícia em Fátima do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), entregou nesta terça-feira (17) as instalações da nova Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) em Fátima do Sul. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades e marcou mais um avanço significativo para a segurança pública e a valorização da Polícia Científica do Estado.

Representando o governador Eduardo Riedel, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacou a importância da revitalização do prédio histórico. “É muito bom a gente ver esse prédio totalmente revitalizado e ver a segurança pública do nosso Estado caminhando bem. É importante destacar que a instalação desta unidade em Fátima do Sul é um reconhecimento merecido para a nossa perícia e para toda a região, que agora conta com uma estrutura à altura das suas necessidades. Além disso, a entrega de novas viaturas representa mais um avanço importante”, ressaltou.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, também celebrou a entrega da unidade e enalteceu o apoio da administração municipal. “Esta unidade é emblemática. Trata-se de um prédio histórico que já abrigou um colégio e a sede da prefeitura. Quando procuramos a prefeita (Ilda Machado) para apresentar nosso interesse em instalar aqui a unidade de perícia e identificação, destacando que este prédio atenderia perfeitamente às necessidades, fomos prontamente atendidos. A prefeita realizou a cessão do imóvel em regime de comodato, e logo iniciamos as obras de adequação, utilizando mão de obra local”, explicou.

O deputado estadual Londres Machado destacou o empenho das autoridades envolvidas. “Hoje estamos aqui inaugurando essa obra e fico feliz porque participei também. E eu quero agradecer de coração, eu agradeço a Deus por ter visto a transformação na Secretaria de Segurança”, afirmou.

O presidente da Câmara de Vereadores de Fátima do Sul, Ermeson Cleber Mendes, comemorou a conquista, reforçando os impactos positivos para a região. “Essa é uma conquista social que há muito tempo pleiteávamos. Temos uma das polícias que mais solucionam crimes no Brasil, e Fátima do Sul é reconhecida como uma cidade segura. O Governo do Estado tem realizado obras e ações em todo Mato Grosso do Sul, e os resultados também são visíveis aqui em nosso município”, destacou.

O coordenador-geral de Perícias, José de Anchiêta Souza e Silva, ressaltou os avanços proporcionados pela obra, principalmente para as condições de trabalho dos profissionais. “Estamos extremamente satisfeitos. Não se trata apenas do prédio em si, mas do conforto proporcionado à população e da melhoria na qualidade das condições de trabalho para nossos servidores, que, sem dúvida, terão mais recursos para desempenhar suas funções com eficiência. Agradeço ao Governo do Estado e, para reforçar, é importante destacar a valorização que o Governo tem demonstrado em ações como esta”, afirmou.

A nova Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) é fruto de um termo de cooperação entre o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul e a Coordenadoria-Geral de Perícias. O projeto reforça o compromisso conjunto de fortalecer a segurança pública e oferecer serviços de maior qualidade à população.

Com investimento de R$ 1,2 milhão, a unidade ocupa uma área de 600 m² e beneficiará mais de 93 mil pessoas em Fátima do Sul e outros seis municípios: Deodápolis, Glória de Dourados, Vicentina, Jateí, Juti e Caarapó.

A nova estrutura inclui uma sala de recepção ampla, espaços específicos para atendimento médico-legal, confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN), uma Sala Lilás destinada ao acolhimento de vítimas de violência, banheiros adaptados, alojamentos e salas administrativas. O efetivo contará com 31 servidores, entre peritos criminais, peritos médico-legistas, peritos papiloscopistas e agentes de polícia científica.

A entrega da URPI representa um avanço significativo para a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais e ampliando os serviços oferecidos à população da região.