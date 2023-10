Governo de MS investe mais de R$ 14 milhões e substitui armas policiais militares

Treinamento de equipe / Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), está entregando a todos policiais militares da ativa armamento novo. São mais de 6 mil pistolas da marca Beretta de 9mm, de última geração, o que representa um investimento que ultrapassa R$14 milhões de reais.

Ao mesmo tempo que recebem armas novas, os policiais militares também estão passando por uma reciclagem em cursos de armamento e tiros. A aquisição da pistola Beretta APX Full Size pela Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul (PMMS) é um passo significativo em direção à modernização e padronização das armas de fogo utilizadas pela corporação.

“Esta decisão merece reconhecimento pela visão estratégica que visa equipar os agentes com uma arma de alto desempenho e igualar seu calibre ao das Polícias de primeiro mundo. A adoção dessa pistola proporciona uma série de vantagens que aumentam a operacionalidade da PMMS, promovendo, assim, uma força de segurança mais eficaz”, destaca o instrutor de armamento e tiro, o sargento da PMMS Ricardo Lins Estevão de Moraes.

Para o chefe da comunicação social da PM, o tenente-coronel Carlos Augusto Pereira Regalo, a disponibilização das pistolas Beretta a todo efetivo da PM é uma grande conquista para a corporação.

“Quando ingressei na Corporação, no ano de 2003, os policiais militares possuíam apenas revólveres para o trabalho ordinário e os quais eram repassados de policial para policial ao término da jornada de trabalho. As instruções de tiro eram raríssimas e quando ocorriam, eram feitas com pouquíssimas munições. Hoje, todos os PMs, do soldado que recém ingresso até o Coronel mais antigo estão recebendo uma arma de excelente qualidade para seu uso exclusivo, sendo submetido a um treinamento prévio antes da utilização do equipamento e não tenho dúvidas que isso, somado aos demais investimentos que vem sendo feitos em equipamentos para a PM, refletem na melhora da autoestima do Policial Militar e por consequência numa melhor prestação de serviço à sociedade”, destaca o tenente-coronel Augusto.

Mais investimentos

Além de comprar armas para todos os policiais militares, o Governo do Estado também já substituiu neste ano as armas dos policiais civis que estão na ativa. Para a Polícia Civil foram adquiridas 2.500 pistolas Glock, 9mm de última geração. Assim como ocorre na PM, os policiais civis receberam reciclagem em cursos de armamento e tiros.