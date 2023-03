Granada é encontrada em ponte e mobiliza força-tarefa em bairro nobre

Rua ficou interditada até a detonação / (Foto: Mirian Machado/Midiamax)

Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), Polícia Militar e Civil foram mobilizados, na manhã desta terça-feira (21), após a localização de uma possível granada na ponte da Rua Giocondo Orsi com a Avenida Nelly Martins, bairro Giocondo Orsi, região nobre de Campo Grande. O trecho ficou interditado até a detonação.

Moradores encontraram o artefato explosivo e acionaram a polícia. O local ficou fechado, com passagem de veículos e pedestres interditada. O popular que encontrou o item não foi localizado.

O Bope utilizou um robô se aproximar da granada e a tecnologia identificar do que se tratava. Uma força-tarefa foi montada até a detonação do explosivo. O delegado Régis de Almeida, da 3ª Delegacia de Polícia Civil, informou que o item será periciado. Conforme o Jornal Midiamax, o delegado não descarta a hipótese do artefato ter sido abandonado especificamente na ponte.

O caso será investigado, somando a possibilidade do artefato pertencer ao Exército Brasileiro. Embora a mobilização, ninguém ficou ferido e a situação atraiu diversos curiosos. O som da detonação pode ser ouvida à distância.