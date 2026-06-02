Grave acidente no macroanel viário de Campo Grande deixa mãe e filha de 03 anos feridas

Colisão ocorreu no macroanel rodoviário de de Campo Grande, região da BR-163 / Sarah Chaves/JD1 Notícias

Grave acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas no macroanel rodoviário da BR-163, na região do Bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (02). As vítimas são uma mulher, 31 anos, e sua filha, de apenas 03 anos, que precisaram ser socorridas após o carro de aplicativo em que estavam ser atingido por uma carreta.

O atendimento inicial e rápido foi realizado de forma conjunta pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração, socorro médico e manutenção desse trecho da rodovia federal em Mato Grosso do Sul.

Ponto crítico de acidentes

O ponto específico onde ocorreu a batida é amplamente conhecido pelas autoridades de trânsito como um ponto crítico de conversão. Por se tratar de uma rodovia que interliga o fluxo pesado de carretas e caminhões de carga ao tráfego urbano diário de Campo Grande, as conversões à esquerda no local exigem atenção redobrada. Devido à complexidade, a região registra, frequentemente, colisões traseiras e laterais semelhantes ao acidente desta terça-feira.

Apuração em andamento

Como o acidente acabou de acontecer, os portais de notícias locais e as autoridades competentes ainda estão apurando os detalhes oficiais sobre as circunstâncias da colisão, o boletim de ocorrência da polícia e o estado de saúde das vítimas.

Assim que novas atualizações forem divulgados pelos órgãos responsáveis, O Pantaneiro trará o panorama completo e o acompanhamento do caso.