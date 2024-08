Grávida de 6 meses tem a mãos furadas com tesoura pelo companheiro

Polícia Civil investiga o caso

Uma jovem de 26 anos, que está grávida de 6 meses, foi torturada pelo companheiro e chegou a ter as mãos furadas com uma tesoura. O crime ocorreu na cidade de Rio Brilhante. Ela conseguiu pedir socorro a uma pessoa que passava na frente da casa e foi resgatada pela Polícia Militar.

De acordo com as informações do Campo Grande News, na noite desta quinta-feira (8) uma pessoa passou na frente da casa e ouviu pedido de socorro. Como conhecia a vítima, essa pessoa comunicou a mãe da jovem. Foi quando o pai da vítima seguiu até o endereço, tentou contato, mas sem sucesso. Então, acionou a PM.

Os militares foram até a residência e conseguiram ver o casal. O homem questionava o que a PM queria, momento em que a jovem gritou por socorro. Então, os policiais arrombaram a casa e resgataram a vítima, que tinha marcas evidentes de agressão. O homem, que utilizava tornozeleira eletrônica, ainda resistiu, mas acabou preso em flagrante.

A vítima contou que estava sendo agredida pelo companheiro há vários dias, mas não conseguia fugir ou pedir socorro, porque teve os dois celulares quebrados. Ela disse que apanhava a todo instante com socos, chutes e também foi arrastada pelos cabelos, além de ter as mãos furadas por golpes de tesoura.