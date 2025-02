Grávida é agredida pelo marido e cunhado em assentamento de Terenos

Polícia Militar realizou a prisão

Uma mulher, de 21 anos, grávida de dois meses, foi agredida e mantida em cárcere privado pelo marido de 28 anos e pelo cunhado, de 20 anos. O crime ocorreu no Assentamento Santa Mônica, em Terenos.

Ela foi resgatada ontem (14) por policiais militares e civis.O agressor conseguiu fugir pela mata, mas o irmão dele, foi preso em flagrante.

A vítima contou à polícia que, durante a noite, o autor tentou matá-la asfixiada e a arrastou pelo chão, causando escoriações pelo corpo, conforme o Campo Grande News.

Ainda de acordo com o relato da vítima, ela foi mantida em cárcere privado, sofreu diversas agressões, além de ter sido ameaçada de morte pelo cunhado e cunhada, que presenciaram as agressões.

A vítima foi levada à Unidade Básica de Saúde para receber atendimento médico. No lote onde ocorreu o crime há câmera de segurança e as imagens, que seriam armazenadas nos celulares dos autores, do irmão do autor e da mulher, ajudarão a polícia durante as investigações.

A vítima foi acolhida pela Secretaria de Assistência Social do município. O autor, que continua foragido, tem mandado de prisão em aberto por outro crime que não foi divulgado.