11 de Agosto de 2025 • 18:45

Polícia

Grávida é resgata de cárcere privado e marido preso em Porto Murtinho

Vítima foi socorrida após denúncias anônimas

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 16:25

Homem foi foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia / PCMS

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira 11, a prisão de um homem de 43 anos por manter a esposa em cárcere privado e submetê-la a constantes ameaças e agressões físicas, em Porto Murtinho. A vítima, de 25 anos, está grávida de nove semanas.

A ação ocorreu após denúncia anônima, na última sexta-feira, 8. De acordo com as informações reportadas, a jovem estaria sendo mantida contra a vontade em uma fazenda localizada a aproximadamente 60 km do município.

Ao chegarem ao local, os policiais civis encontraram a casa trancada e foram atendidos pela vítima, que estava sozinha. Ao ser informada sobre o motivo da diligência, esta chorou e relatou que o companheiro a trancava diariamente, impedindo-a de sair ou de manter contato com familiares. Segundo ela, as ameaças eram feitas com faca e incluíam promessas de morte contra ela e seus filhos, que vivem em outra cidade.

A mulher contou ainda que vinha sofrendo agressões desde maio deste ano e que a situação piorou em junho, após a mudança para uma fazenda onde o autor trabalhava. A vítima contou que sofreu episódios de enforcamento e, além disso, o autor bateu a cabeça dela contra a parede, tendou esfaqueá-la e destruir o celular dela.

No dia 04 de agosto, durante consulta de pré-natal ela relatou ter se sentido intimidada pelo olhar fixo do autor, que a acompanhou e não permitiu que conversasse sozinha com a equipe médica. Diante da gravidade dos fatos, os investigadores retiraram a vítima do local e acionaram o gerente da fazenda, que localizou o indivíduo no campo.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho. No momento da abordagem, ele portava um facão com bainha e uma chaira.

Esportes

Basquete de Aquidauana conquista vice-campeonato estadual

Equipe masculina sub-14 da Escola Cejar se destacou nos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul

Serviços

Secretaria de Educação de Anastácio muda de endereço

Nova sede está localizada na Travessa Ragalzi, no centro da cidade, próxima à rodoviária

