Grávida é resgata de cárcere privado e marido preso em Porto Murtinho

Homem foi foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia / PCMS

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira 11, a prisão de um homem de 43 anos por manter a esposa em cárcere privado e submetê-la a constantes ameaças e agressões físicas, em Porto Murtinho. A vítima, de 25 anos, está grávida de nove semanas.

A ação ocorreu após denúncia anônima, na última sexta-feira, 8. De acordo com as informações reportadas, a jovem estaria sendo mantida contra a vontade em uma fazenda localizada a aproximadamente 60 km do município.

Ao chegarem ao local, os policiais civis encontraram a casa trancada e foram atendidos pela vítima, que estava sozinha. Ao ser informada sobre o motivo da diligência, esta chorou e relatou que o companheiro a trancava diariamente, impedindo-a de sair ou de manter contato com familiares. Segundo ela, as ameaças eram feitas com faca e incluíam promessas de morte contra ela e seus filhos, que vivem em outra cidade.

A mulher contou ainda que vinha sofrendo agressões desde maio deste ano e que a situação piorou em junho, após a mudança para uma fazenda onde o autor trabalhava. A vítima contou que sofreu episódios de enforcamento e, além disso, o autor bateu a cabeça dela contra a parede, tendou esfaqueá-la e destruir o celular dela.

No dia 04 de agosto, durante consulta de pré-natal ela relatou ter se sentido intimidada pelo olhar fixo do autor, que a acompanhou e não permitiu que conversasse sozinha com a equipe médica. Diante da gravidade dos fatos, os investigadores retiraram a vítima do local e acionaram o gerente da fazenda, que localizou o indivíduo no campo.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho. No momento da abordagem, ele portava um facão com bainha e uma chaira.

