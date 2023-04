Grávida é resgatada após ser estuprada, violentada e ter sobrancelha raspada em Coxim

Na tarde desta terça-feira,4, a Polícia Civil conseguiu resgatar uma grávida, de 23 anos, que era agredida fisicamente e psicologicamente, foi estuprada e teve suas sobrancelhas raspadas pelo seu companheiro, um rapaz, de 27 anos, preso em flagrante em Coxim, a 257 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informado pela polícia, a denúncia das agressões chegaram por meio do telefone da delegacia e através do Disque-180 no final da tarde de segunda-fiera,3, quando em anonimato, uma pessoa destacou que a vítima estava sendo violentada de diversas formas em uma fazenda.

Tendo os detalhes em mãos, uma equipe se deslocou até a propriedade rural, cerca de 90 quilômetros de estrada de chão, e constatou que a denúncia era verdadeira, encontrando a vítima lesionada e com a sobrancelha raspada.

A jovem relatou que também sofria violência sexual. Em rápidas diligências, a equipe conseguiu encontrar o suspeito e efetuar a prisão em flagrante, sendo autuado pelos crimes de violência psicológica e estupro.

A mulher passou por exames periciais, oitiva e será acompanhada pelo CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Coxim).