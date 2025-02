Grávida é vítima de violência doméstica em Coxim

Delegacia de Coxim / Divulgação Polícia Civil

Na manhã deste domingo (17), a Polícia Militar atendeu a um caso de violência doméstica no bairro Senhor Divino, em Coxim. A vítima, uma jovem de 19 anos, que está grávida de quatro meses, relatou ter sido agredida pelo marido, de 21 anos, após uma discussão sobre uma conversa que ela teve anteriormente com o ex-companheiro.

Conforme o relato da vítima, o agressor tentou enforcá-la, causando dores e hematomas no pescoço, além de mordê-la no braço esquerdo, deixando marcas visíveis. As informações foram divulgadas pelo site local Coxim Agora.

Após acionar a polícia, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, mas passou mal ao chegar e precisou ser levada ao Pronto Socorro do Hospital Regional. A equipe policial acompanhou o deslocamento e garantiu o atendimento médico necessário.

Ainda no hospital, a vítima confirmou os detalhes da agressão e esclareceu que os golpes não atingiram sua barriga. Além disso, expressou a intenção de solicitar uma Medida Protetiva contra o agressor. O caso foi registrado como violência doméstica e segue sob investigação da Polícia Civil.