Grupo de adolescentes é detido após se pego furtando casa no Cristo Rei

Caso foi registrado na DP de Anastácio

Ao menos cinco adolescentes foram detidos na tarde de ontem, 22, após serem pegos furtando uma casa no Bairro Cristo Rei, em Anastácio

Quando a equipe da Polícia Militar chegou no local os jovens estavam colocando as coisas em um veículo, e segundo o dono do carro uma pessoa teria contratado o serviço deles.

Um dos jovens pego durante o furto era morador da residência. Todos foram encaminhados para a Delegacia do Município e vão responder como menor infrator e o dono do veículo vai responder por receptação.