Grupo de paraguaios brigam em fazenda de Nioaque e um deles é assassinado

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação Sinpol

Um grupo de 13 paraguaios brigaram na noite desse sábado, dia 3, no bairro Santa Amélia, em Nioaque e um deles matou o primo a facadas. Os homens são moradores de Bela Vista do Norte, Paraguai e vieram para o Mato Grosso do Sul a trabalho.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 22h e a Polícia Militar foi acionada. Todos os envolvidos eram parentes e conhecidos.

A briga teria sido iniciada após a ingestão de bebida alcoólica pelo grupo. O suspeito confessou o crime e disse na Delegacia que seu primo deu um tapa no rosto de seu pai durante uma discussão. Ele informou que ao ver o primo agredindo o pai, perdeu a razão e na intenção de defender o genitor entrou em luta corporal.

Nisso, o suspeito se apossou de uma faca e golpeou o primo até a morte.

Segundo informações, a PM chegou ao local e encontrou a vítima caída sem vida na varanda da casa. O corpo estava com ferimento de faca e com os braços abertos. A equipe notou que o lugar tinha sido limpo momentos antes.

Na casa, estavam 12 homens e eles informaram que estavam no alojamento, pois trabalham em uma fazenda de Nioaque limpando pastos.

A princípio, eles tentaram dizer que não sabiam de nada, mas a PM realizou uma varredura e encontrou uma camiseta suja de sangue escondida num saco.

Os 12 homens foram levados até a Delegacia de Polícia o suspeito confessou o homicídio posteriormente.