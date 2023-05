Grupo de sem-terra invade fazenda de Tereza Cristina em Terenos

Um pequeno grupo de invasores sem-terra tentou ocupar uma fazenda da família da senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS), na madrugada de domingo, 30, em Terenos.

Em nota, a assessoria de imprensa da senadora informou que o grupo foi retirado ainda pela manhã pela Polícia Militar, de forma pacífica.

Confira na íntegra:

O MST (Movimento Sem-Terra) esclareceu, em nota, que não realizou ocupação em áreas ligadas à senadora Tereza Cristina, em Terenos. Ainda que seja figura proeminente do agronegócio e tenha em seu histórico a condução do Ministério da Agricultura.

"Na Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária deste ano, conhecida como Abril Vermelho, realizamos uma série de atividades com nossas famílias acampadas, sendo que, nenhuma delas foi ocupação de terra. No último período, aprofundamos nossas ações de solidariedade, principalmente, com indígenas. A partir dos nossos cinco acampamentos e diversos assentamentos no estado, doamos centenas de quilos de alimentos saudáveis, além de sementes agroecológicas para diversas comunidades indígenas. Compreendemos que a luta de indígenas e Sem Terra é a mesma no Mato Grosso do Sul, pois a concentração de terras pelas elites agrárias atinge a ambos.

Repudiamos a tentativa de vincular a luta do MST à ação ocorrida na propriedade ligada à senadora. Em um momento de avanço da criminalização contra o MST, através, por exemplo, da instalação de uma CPI ilegal contra nós, tais vinculações só servem para incitar a sociedade contra a luta legítima do Movimento. É esta luta que nos permitiu, durante a pandemia, doar mais de 8,5 mil toneladas de alimentos saudáveis à população mais carente.

Seguiremos em nossa luta histórica em defesa da Reforma Agrária Popular, da produção de alimentos saudáveis, da luta contra o latifúndio e da reconstrução do país"