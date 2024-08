Grupo do tráfico é desmantelado durante 6ª edição da Operação Força Total em Aquidauana

Divulgação

A Polícia Militar desarticulou, durante a 6ª edição da Operação Força Total, uma rede de tráfico de drogas que operava no Bairro Alto e no Bairro Guanandy, em Aquidauana.

A ação, realizada pela equipe de Força Tática, resultou na apreensão de entorpecentes e na condução de diversos suspeitos à Delegacia de Polícia.

A operação iniciou após a obtenção de informações indicando que um rapaz de 20 anos, conhecido como "Neguinho", realizaria a entrega de drogas na residência de um homem de 45 anos, apelidado de "Baderna".

Ao perceber a aproximação da viatura, "Neguinho", tentou se esconder, mas foi detido no quarto de "Baderna".

Durante a abordagem, "Neguinho" admitiu estar no local para entregar a droga a para Baderna, que já havia negociado a compra com uma mulher, conhecida como "Gi", pelo valor de R$ 50,00.

A equipe policial foi informada sobre a existência de mais drogas nas residências de Gi e de outro homem, ambos no Bairro Guanandy.

Na casa de Gi, os policiais encontraram 28 porções de pasta base de cocaína, totalizando cerca de 4,99 gramas.

No local, uma menor de idade tentou assumir a posse das drogas. Durante a operação, outra mulher ainda confessou ser usuária e confirmou que a residência funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

Em seguida, o morador do Bairro Guanandy admitiu estar guardando para "Neguinho" oito porções de pasta base de cocaína, totalizando 7,10 gramas, mas negou envolvimento direto no tráfico.

Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde prestaram depoimento.

As drogas apreendidas foram encaminhadas para perícia e as autoridades continuarão as investigações.