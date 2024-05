Guatambu II: Polícia prendeu 3 em Anastácio e Aquidauana por tráfico de drogas

Operação da Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão em residências de Aquidauana e Anastácio por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A Operação Guatambu II contou com equipes da DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e da Delegacia Regional de Aquidauana, nesta quinta-feira (16), apoio operacional ao DEINTER 10 (Departamento de Investigações sobre Crime Organizado), sob a coordenação da DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Araçatuba-SP, para cumprimento de medidas cautelares de busca e apreensão na cidade de Campo Grande, Aquidauana e Anastácio.

Segundo a polícia, o objetivo da operação foi desmantelar o grupo de fornecedores de drogas, que são oriundas do Paraguai e da Bolívia. Até o momento, durante a apuração, as apreensões resultaram em aproximadamente uma tonelada de cocaína e diversos automóveis e documentos.

Para essa fase da operação, foram empregados um contingente de 55 policiais civis e 16 viaturas em âmbito nacional, sendo que no Estado de Mato Grosso do Sul, a operação foi desencadeada com 30 policiais civis destacados para o apoio operacional. Em Campo Grande, 02 alvos restaram presos em flagrante por estarem na posse de arma de fogo de uso permitido e restrito.

Em Aquidauana e Anastácio, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em residências de suspeitos de integrar a facção criminosa, sendo apreendidos aparelho celulares e outros elementos de prova para auxiliar as investigações. Os suspeitos foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana para prestar declarações.