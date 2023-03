Homem abusa de criança na piscina e pai parte para cima dele em Campo Grande

Criança teria sido abusada na piscina / Arquivo TopMídiaNews

Homem de 32 anos foi acusado de ter abusado de uma criança de 11 anos enquanto estavam tomando banho de piscina em uma casa do Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. O pai da menina partiu para cima do suspeito com uma faca.

Conforme o Topmidianews, a menina contou à família que estava sendo abusada e que o homem passou a mão em sua parte íntima enquanto ela permanecia na piscina.

Ao saber do relato da filha, o pai pegou uma faca e foi tirar satisfação do suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, a menina contou à tia que não gostava do homem desde quando ele tocou seus seios e tentou erguer sua blusa com os dentes.

No primeiro episódio, a vítima deu um chute na região íntima do suspeito e conseguiu fugir. No entanto, o abusador repetiu o estupro quando ela estava na piscina apenas com uma amiga.

Após contar para a tia, a criança foi chamada em casa e confirmou a história para a mãe. Ao saber do estupro, o pai pegou uma faca para tirar satisfação o autor dos abusos.

À polícia, o suspeito disse que apenas estava na piscina com a vítima e mais uma amiga, nada mais.

Ele foi encaminhado para a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) com a vítima e a mãe para os procedimentos cabíveis. O pai e a faca não foram encontrados. O caso está sendo investigado.