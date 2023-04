Homem acusado de feminicídio e estupro no DF é preso em Corumbá

Foragido do DF foi preso em Corumbá / Divulgação

Condenado pela Justiça do Distrito Federal, um homem de 40 anos, conhecido como “Paulista”, foi preso na manhã desta quarta-feira, 26, pela Polícia Civil de Corumbá.

Havia um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do DF pelo crime de feminicídio e estupro contra uma mulher de 49 anos, informou o Diário Corumbaense.

A equipe do 2° cartório de Roubos e Furtos do 1º Distrito Policial, em diligências para apurar um crime de furto, chegou à informação de que um indivíduo de apelido “Paulista” estaria envolvido. Ele foi localizado na área central, mas se apresentou com o nome do irmão dele e não tinha documentos de identificação.

Foi realizada consulta nos sistemas policiais e banco nacional de mandados de prisão e confirmado que o suspeito era procurado pela Justiça acusado de estuprar e matar uma mulher de 49 anos, e abandonar o corpo às margens da Estrada Parque Indústria e Abastecimento.

Conforme os investigadores, ele também era procurado por um homicídio cometido em Águas Lindas de Goiás. O homem, que vivia nas ruas de Corumbá, foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça.