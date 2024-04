Homem acusado de tentativa de homicídio é preso em Ivinhema

Homem foi preso / Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 2, a Polícia Civil, através da Delegacia de Ivinhema, efetuou a prisão de um homem de 43 anos sob suspeita de tentar matar seu desafeto a pauladas. O incidente ocorreu em 27 de fevereiro deste ano, nas proximidades da área urbana do município.

Segundo a investigação, após uma discussão, o suspeito teria agredido violentamente a vítima com um pedaço de madeira, desferindo vários golpes na cabeça, mesmo após esta cair ao solo.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima, um homem de 34 anos, foi prontamente socorrida e encaminhada para Dourados, onde permaneceu em coma por uma semana. Em virtude dos acontecimentos, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do agressor, pedido este que foi acatado pelo Poder Judiciário local após parecer favorável do Ministério Público.

O acusado, que estava em fuga desde o dia do crime, foi finalmente localizado hoje, após uma operação de inteligência policial, em uma residência no bairro Itapoã. Durante a abordagem, o suspeito não ofereceu resistência e admitiu a autoria do delito.

Apesar da gravidade dos ferimentos, a vítima sobreviveu graças ao socorro imediato e encontra-se atualmente fora de perigo, em processo de recuperação.