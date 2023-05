Homem agride companheira com foice em Amambai

Caso foi registrado na Delegacia / Amambai Notícias

Homem de 33 anos agrediu a esposa com uma foice em uma aldeia indígena de Amambai na noite dessa sexta-feira, dia 19.

Segundo informações do Dourados News, ele foi detido por lideranças indígenas após a tentativa de feminicídio.

Durante discussão com a companheira de 39 anos, o suspeito pegou uma foice e partiu para cima dela. A mulher foi atingida por golpes no rosto, no braço e na mão. A vítima foi levada para o Hospital Regional de Amambai.

O suspeito foi detido por lideranças indígenas e encaminhado para delegacia de Polícia Civil.