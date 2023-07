Homem agride mulher e ameaça 'rasgar' o rosto dela com faca em Bataguassu

Homem de 46 nos foi preso na noite desta quinta-feira (21), após agredir e fazer ameças a esposa de 37, em uma residência localizada na Rua Santo Antônio, no Jardim São Francisco, em Bataguassu, a 340 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência ao qual o Cenário MS teve acesso, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h35, com informações de que a vítima estava trancada no banheiro.

Os policiais se deslocaram até o endereço e encontraram o agressor no quintal da casa já afirmando que somente teve uma discussão com a sua esposa.

Ainda conforme o site a vítima afirmou em depoimento, que passou a tarde ingerindo bebidas alcoólicas com o companheiro quando o homem pegou um garfo e uma faca e disse que ia rasgar o rosto da companheira, momento em que ele conseguiu atingir o rosto da mulher que saiu correndo.

O filho da vítima, um jovem de 18 anos, conseguiu impedir que o homem continuasse as agressões ajudando a mãe correr para se trancar no banheiro. De acordo com a vítima o motivo do ataque foi ciúmes.

Durante a abordagem o agressor ofereceu resistência à prisão, gritando xingamentos e fazendo gesto obsceno para os policiais.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por lesão corporal dolosa e violência doméstica.

A vítima foi encaminhada para exames de corpo de delito onde foram constatados os hematoma