Homem alugou arma e executou inimigo em Campo Grande

Suspeito foi preso / Divulgação

Equipes da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, esclareceu, nesta quarta-feira, 10, o assassinato de Weser Costa da Silva, de 43 anos, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, em julho de 2023. O crime aconteceu na madrugada do dia 25 de julho de 2023, no local denominado Favela da Conquista.

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava dormindo, sozinho em sua casa, quando foi atingido na região da cabeça por quatro disparos de arma de fogo, calibre 380. Desde o fato, diligências foram realizadas a fim de identificar a autoria do crime.

Com o trabalho investigativo, ficou esclarecido que o homem de 39 anos era inimigo da vítima, o que o motivou a premeditar, alugar uma arma de fogo e aguardar o momento em que a vítima estivesse sozinha e vulnerável para realizar a execução. Em seu interrogatório, o autor confessou ter aguardado o momento adequado para ceifar a vida de Weser, sem que houvesse resistência, pois em outra oportunidade havia sido ameaçado pela vítima fatal.

O autor foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, cuja pena pode atingir trinta anos de reclusão. O inquérito policial será relatado e encaminhado ao Poder Judiciário.