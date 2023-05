Homem ameaça clientes de supermercado com tesoura em Corumbá

Homem foi preso / Divulgação PCMS

Homem de 34 anos foi preso após ameaçar com uma tesoura diversos clientes de um supermercado, na rua Dom Aquino, em Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 11h50, de domingo, dia 21. O suspeito estava pedindo dinheiro no supermercado e quando os clientes se recusavam ele fazia as ameaças.

Ainda segundo a ocorrência, o suspeito tacou uma pedra contra o carro de uma mulher, amassando o capô do veículo.

Um funcionário do supermercado acionou equipe da Polícia Militar. A equipe foi informada que o indivíduo estaria perturbando o andamento do trabalho, entrando no estabelecimento e no estacionamento para ameaçar os clientes com tesoura ao pedir dinheiro.

Um funcionário já tinha conseguido tirar a tesoura dele e entregou aos PMs. O suspeito foi detido e encaminhado para a Primeira Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como dano, perturbação do trabalho e sossego alheio e ameaça.