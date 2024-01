Homem ameaça e manda atear fogo em casa de inquilino de ex em Jardim

Caso está sendo investigado / Divulgação

Um homem de 36 anos procurou a Delegacia de Jardim nesta terça-feira, 16, após ter sua casa incendiada em um atentado, na Vila Angélica. Uma garrafa contendo líquido inflamável com um pano em chamas foi arremessada no quintal da residência. O ex-companheiro da proprietária do imóvel é considerado o principal suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima alugou o espaço há 20 dias e vinha sendo ameaçada pelo rapaz. Nos últimos dias, ele teria perseguido, arremessado pedras e intimidado os moradores da região. As ameaças tiveram início quando o homem estava saindo para o trabalho e foi abordado pelo suspeito, que teria dito: "Não quero que você converse com minha esposa".

Por volta das 20h55 de segunda-feira, 15, vizinhos que residem no mesmo terreno foram surpreendidos com uma garrafa inflamável arremessada por um adolescente a mando do suspeito.

O fogo atingiu uma geladeira e as paredes das casas. Apesar dos danos, os moradores conseguiram apagar as chamas. Posteriormente, a vítima foi abordada novamente pelo rapaz, que afirmou ter planejado o atentado.

Há suspeitas entre os moradores de que o suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento e estaria tentando intimidar a ex-companheira.