Homem ameaça ex e joga gasolina no corpo em Anastácio

Atendimento da PM e bombeiros / Divulgação

Um homem foi preso em Anastácio, na tarde de domingo, 28, após ameaçar sua ex-companheira e derramar gasolina em seu próprio corpo por não aceitar o término do relacionamento.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher solicitou uma medida protetiva na delegacia, alegando que o homem não aceitava o fim de seu casamento de 23 anos. Ela havia se mudado com a filha para a casa dos pais, onde continuava sendo ameaçada por ele. Durante o registro da ocorrência, foi informado que ele havia ido à casa dos pais para buscar a filha, levando a solicitação de intervenção da Polícia Militar.

No local, o homem já tinha se retirado, mas voltou e prosseguiu com as ameaças. Logo após, ele despejou gasolina em si mesmo. Uma equipe da PM chegou ao local e iniciou negociações para que ele buscasse ajuda. Após a intervenção da equipe, ele foi contido e encaminhado ao hospital local para receber atendimento médico e psicológico.

Após ser atendido, o homem foi conduzido à delegacia.