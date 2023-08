Homem ameaça matar irmão com 'lança' em Corumbá

Polícia prendeu o suspeito / Divulgação

Homem de 28 anos ameaçou matar o próprio irmão de 23 anos com uma lança no final da tarde de sexta-feira, dia 4. O caso aconteceu no bairro Popular Nova, em Corumbá.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe dos brigões foi quem chamou a Polícia Militar. Ela informou que o filho mais velho estava bêbado e drogado. O suspeito teria pego uma faca e feito de forma artesanal uma espécie de "lança" com um cabo de vassoura a fim de acertar o rapaz.

Ainda conforme o registro, o suspeito é monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, acusava o irmão de ter se relacionado com a esposa dele, enquanto estava preso.

A PM encontrou o suspeito escondido em uma caixa d'água, no forro do imóvel. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, e a vítima decidiu representar criminalmente contra o irmão.