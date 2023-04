Homem ameaça mulher e tenta agredir policiais em Piraputanga

Divulgação

Uma mulher de 36 anos, procurou a Polícia Militar do Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, para registrar boletim de ocorrência contra marido, de 32 anos.

Ela teria sido ameaçada com as seguintes palavras: "Você vai me pagar, você vai se ver comigo".

Segundo ela, o marido já fez diversas ameaças. Os militares foram ao endereço e encontraram o agressor sentado em um sofá na varanda da casa e, ao ser questionado sobre as ameaças praticadas, ficou quieto.

Durante buscas pessoais, o agressor ficou alterado e foi necessário uso de algema para garantir a integridade dos policiais.

Ele foi preso e encaminhado à delegacia. A vítima também foi apresentada na

Delegacia sem lesões, onde manteve a sua decisão em representar contra o autor dos fatos, bem como, requer medidas protetivas.