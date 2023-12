Homem apanha em residencial por suspeita de estupro de menina de 11 anos

Divulgação

Um homem, que não teve a idade informada, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, apontado como autor de estupro de vulnerável, contra menina de 11 anos, na noite de ontem, 25 de dezembro.

Conforme boletim de ocorrência, a PM foi acionada depois que o indivíduo foi espancado por populares. O caso logo se tornou uma briga entre moradores de residencial, na região do Jatobazinho, parte alta da cidade.

A mãe do suposto autor conversou com os policiais e os levou até o filho, que apresentava lesões e escoriações. Equipe do 3° Grupamento de Bombeiros Militar esteve no local e realizou o atendimento, constatando que ele não tinha nenhuma lesão grave, conforme informou o site Diário Corumbaense.

Durante o atendimento, ainda segundo o site, a tia da menina de 11 anos, contou aos PMs, que a menor chegou no Residencial dizendo a todos que estava na Bolívia acompanhada de uma prima, menor de idade também, quando ela disse que iria até a sede do Exército Boliviano e era para ela aguardar no local.

Foi neste momento que o suposto acusado passou de carro e teria tentado puxá-la para dentro do veículo, passando a mão em seu corpo e tentando tirar as roupas dela. Na delegacia, a menina informou que o fato aconteceu na madrugada de segunda-feira e que ao chegar em Corumbá, dormiu no apartamento do acusado.

Já o indivíduo relatou que estava acompanhado da irmã da menina, também menor de idade, em seu veículo, quando por volta das 02h30 avistou a criança sentada na calçada próximo ao comercial Mediterrâneo e a colocou no veículo com a ajuda da irmã e a trouxe para seu apartamento. Ele ainda afirmou que dormiu em um quarto com a menor que o acompanhava e a menina dormiu em outro quarto.

Uma conselheira tutelar foi acionada para acompanhar a criança. O suposto autor foi apresentado ao plantão da 1ª Delegacia de Polícia Civil com escoriações diversas no rosto, cabeça, braço direito e pernas. Tinha também uma lesão no nariz.

O caso deve ser investigado pela DAIJI (Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso).