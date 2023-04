Homem ateia fogo em unidade de saúde de Bonito

Unidade em chamas / (Foto: Divulgação)

Um homem ateou fogo em móveis na área externa da (Unidade Básica de Saúde) Padre José Ferreiro, em Bonito, na tarde de terça-feira, dia 11. Imagens de segurança vão ajudar na identificação do suspeito.

A Secretaria Municipal de Saúde manifestou uma nota de repúdio pelo ato criminoso ocorrido. O incêndio danificou duas mesas e cinco cadeiras. O fogo ficou concentrado na parte exterior do prédio e como foi rapidamente controlado, não atingiu nenhum cômodo e nem colocou em risco a segurança dos servidores e pacientes.

"As imagens das câmeras de segurança já foram entregues na Delegacia de Polícia de Bonito e todas forças policiais do município, sendo Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal estão empenhadas em identificar e responsabilizar o autor do crime", pontuou a prefeitura.