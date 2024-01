Homem atira em casa com mulher e cinco crianças em Corumbá

Divulgação

Uma residência localizada na Rua Sete de Setembro, no Cristo Redentor, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande, foi alvo de tiros, na noite de ontem, 9. O suspeito do atentado ainda não foi encontrado.



A Força Tática foi acionada para atender uma ocorrência onde uma mulher de 36 anos denunciava que um veículo cruze preto havia passado e atirado em direção a sua residência.

A vítima informou que estava em casa com seus cinco filhos, quando escutou pelo menos cinco disparos de arma de fogo.

Ao investigar as marcas de tiros, o marido da vítima, de 39 anos, chegou e confirmou toda à história que esposa havia contado, e disse ainda que essa não era a primeira vez que eles sofriam as ameaças.

Questionado pela polícia, se estava andando armado, o homem negou, porém, em buscas pelo veículo, a polícia encontrou no carro, embaixo do banco do passageiro, uma a arma da marca Taurus calibre 38, com seis munições intactas. Ele disse que comprou a arma de fogo de um homem que veio da fazenda no valor de R$1.000.

O homem e a esposa foram encaminhados para a 1ªDPC de Corumbá. O homem foi autuado por porte ilegal da arma de fogo.