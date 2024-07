Homem cai em golpe e perde R$10,5 mil ao tentar comprar carro em MS

Divulgação

Um homem de 36 anos foi vítima de um golpe na tarde de ontem, 23, em Camapuã.

A vítima buscou a delegacia para denunciar o caso.

Conforme a vítima, na segunda-feira, 22, ele viu um anúncio de um Corsa Classic 2009 no marketplace do Facebook no valor de R$ 10,5 mil.

Interessado pelo valor e pelas fotos, ele entrou em contato com o anunciador e iniciou uma conversa com um homem.

Porém, durante a negociação, o anunciante disse que o veículo era dele, mas estava em nome de uma parente.

A conversa migrou para o WhatsApp onde ele combinou um local para mostrar o veículo para vítima, porém, seria a dona do carro, suposta parente dele, que iria.

Assim feito, o homem encontrou-se com uma mulher, legítima proprietária do veículo. Ele olhou, gostou do automóvel e combinou o pagamento com o anunciante, que passou uma chave PIX para a vítima.

No entanto, quando efetuado o pagamento, o anunciante bloqueou a vítima no WhatsApp e também apagou todas as mensagens.