Homem coloca fogo na casa da ex por não aceitar o fim do relacionamento

Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Na noite da última sexta-feira, 18, uma servidora pública de 24 anos teve a casa incendiada pelo ex-marido, de 29 anos, perdeu grande parte de seus pertences e roupas. A vítima foi obrigada a se mudar para a casa do pai e, segundo ela, o ex-companheiro não aceita o fim do relacionamento, a vítima teme pela própria vida e pela vida de sua filha, de 8 anos.

A criança é filha do casal, que não estavam juntos há mais de três anos. Na noite em que o crime foi cometido, tanto a vítima quanto sua filha não estavam na residência, no Bairro Nova Aquidauana.

A vítima contou que conviveu com o autor por cinco anos e estão separados há três anos. A vítima relata que durante os três anos, sofreu constantes ameaças do ex-companheiro, porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

Segundo a vítima, o crime aconteceu às 21h. O criminoso pulou para dentro da residência da servidora pública e começou a chamar por ela, que não respondeu por estar com medo e também porque não tinha mais um relacionamento com o autor.

Por não ter sido atendido, o homem vai embora e volta depois de cerca de 30 minutos, pulou a cerca novamente e começou a bater de novo na janela, desta vez a vítima abriu a porta e percebeu que o agressor estava segurando um galão de gasolina.

Ainda segundo a vítima, o homem entrou na casa, sentou em uma cadeira e começou a questioná-la porque não havia o atendido. A mulher conta que não respondeu porque não tinham mais nenhum relacionamento. “Ele sentou numa cadeira, eu tirei uma foto e mandei para a minha irmã, por medo de que algo pudesse acontecer”, disse.

A vítima contou que ameaçou chamar a polícia para o autor e ele se levantou e antes de sair ameaçou: “Você abra seu olho, porque mais tarde eu vou voltar e botar fogo na sua casa”.

Por estar correndo risco de vida, a vítima pegou a sua filha e foi dormir na casa do pai. Por volta das 4h da manhã, ela acordou com a ligação do vizinho informando que sua casa estava pegando fogo e havia acionado o Corpo de Bombeiros.

Segundo a vítima, o autor pretendia incendiar a casa com ela dentro, ela conta que ele já havia invadido sua residência em outro momento, agrediu-a e quebrou seu celular.

“Mas a intenção dele era colocar fogo na casa comigo dentro da casa. E ele está solto, ele não foi preso porque ele não foi pego em flagrante. Ele está vivendo a vida dele livremente e eu e a minha filha correndo risco de vida”, desabafa a mulher.

A vítima registrou boletim de ocorrência e teme pela própria vida, “Tenho medo de ele me matar”, desabafa a mulher que há pouco mais de um ano conseguiu realizar o sonho da casa própria. As chamas consumiram grande parte de seus pertences, além de roupas dela e da filha.

Disque denúncia

Conforme publicado pelo Serviço de Informações do Brasil, foi criado uma Central de Atendimento à Mulher, através do número 180. A Central presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência.

O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgão competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher.

O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.