Homem com 30 passagens é baleado em confronto com Bope em Miranda

Ação feita pelo Bope / Divulgação

Um homem de 32 anos foi baleado na última terça-feira, 20, em confronto com o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) da Polícia Militar, no bairro Maria do Rosário, em Miranda. O acusado possui 30 passagens criminais e estava foragido.

Conforme a Polícia Civil, após informações do paradeiro, a equipe especializada neste tipo de ação foi acionada para captura. O acusado não acatou as ordem e teria disparado contra os polícias, que reviram.

Não foi informado onde o tiro teria acertado. Ele foi socorrido, transferido para hospital e passou por cirurgia, onde está em observação sob escolta.

Um revólver calibre .38 foi apreendido.