Homem condenado a 43 anos no Brasil é preso por roubo na Bolívia

Homem foi preso / El Deber

O brasileiro Jeferson B.D.C. condenado a 43 anos de prisão no Brasil foi preso na sexta-feira, dia 18, por assalto na cidade de Guayaramerín, Beni, na Bolívia.

Segundo o Diário Corumbaense, o roubo foi registrado na tarde do dia 15 de agosto, mas ele foi preso em flagrante e colocado à disposição da promotora Lila Yorge, que abriu inquérito para apuração do crime de roubo qualificado. No entanto, a vítima decidiu desistir do processo contra o brasileiro, depois que ele devolveu os seus pertences.

A promotora indicou que o acordo de conciliação firmado entre a estrangeiro e a vítima foi homologado pela autoridade jurisdicional, levando à extinção do processo.

"Durante o processo de conciliação, soube-se que o sujeito cumpria pena de 43 anos de prisão no Brasil e que era foragido da Justiça do país vizinho", explicou a promotora designada para o caso.

Por sua vez, o procurador do departamento de Beni, Gerardo Balderas, indicou que depois de conhecer os antecedentes de Jeferson, foi decretada a detenção e coordenada a expulsão da Bolívia e entrega à Justiça brasileira.

“Como o indivíduo cumpria pena de 43 anos no Brasil, foi feita a coordenação necessária com a polícia boliviana para proceder a sua expulsão nesta sexta-feira. Da mesma forma, estamos coordenando com a Polícia de Guajará-Mirim, Brasil, para que ele seja imediatamente preso e processado de acordo com as normas do país vizinho”, explicou Balderas.

Com informações do jornal El Deber.