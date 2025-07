Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em sítio de Santa Rita do Pardo

Polícia Civil de Santa Rita do Pardo / Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Santa Rita do Pardo, com apoio da Polícia Militar, prendeu nesta semana um homem de 45 anos condenado definitivamente por estupro de vulnerável. A captura ocorreu em um sítio na zona rural do município, a cerca de 30 quilômetros da área urbana.

A prisão foi resultado de diligências conduzidas pelas equipes da Polícia Civil, que identificaram o paradeiro do foragido após investigação. Com as informações reunidas, policiais civis e militares se deslocaram até o local e cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça.

De acordo com a corporação, o homem foi condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado e permanecerá à disposição do Judiciário para o início do cumprimento da pena.

