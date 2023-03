Homem condenado por estupro e favorecimento à prostituição é preso

Ilustrativa

Na manhã desta quinta-feira, doa 30, policiais prenderam um homem de 47 anos, condenado pela prática dos crimes de estupro e favorecimento à prostituição, com uma pena total de doze anos de reclusão, em regime fechado.

O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas/MS (DAM), no mês de maio do ano de 2017, por onde tramitou o inquérito policial.

Na época, o homem preso foi denunciado pelo Ministério Público, pois teria mantido diversas relações sexuais com a vítima, uma adolescente de 17 anos de idade, em troca de favores materiais. Com o término do processo judicial, ele foi condenado a pena total de doze anos de reclusão, sendo oito anos pela prática do crime de estupro, e quatro anos pela prática do crime de favorecimento a prostituição.

Com a condenação, o indivíduo continuou em liberdade para recorrer da decisão judicial, mas após o esgotamento de todos os meios recursais, a decisão condenatória inicial foi mantida, e na quarta-feira, dia 29 de março, foi expedido o mandado de prisão, pela 3ª Vara Criminal, da Comarca de Três Lagoas.

Já na data de ontem, um dia após a expedição do mandado, as equipes da SIG empreenderam diligências e efetuaram a prisão do homem, por volta de 11 horas, em sua residência.

Ele foi conduzido à sede da Delegacia de Três Lagoas, onde foi dado o efetivo cumprimento ao mandado judicial de prisão, e após ser submetido a realização do exame de corpo de delito, ele foi conduzido à Penitenciária de Segurança Média, para o início do cumprimento da pena.