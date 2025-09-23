Homem condenado por furto é preso em Aquidauana

Polícia Civil de Aquidauana / PCMS

Após trabalho de investigação, o condenado foi localizado e preso. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e permanecerá à disposição da Justiça.

Na manhã desta terça-feira (23), a Seção de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana cumpriu um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal – Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana contra um homem de 49 anos, condenado pelo crime de furto. Ele deverá cumprir pena em regime fechado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!