23 de Setembro de 2025 • 18:26

Polícia

Homem condenado por furto é preso em Aquidauana

Homem condenado por furto foi localizado e levado à delegacia nesta terça-feira

Publicado em 23/09/2025 às 14:35

Polícia Civil de Aquidauana / PCMS

Na manhã desta terça-feira (23), a Seção de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana cumpriu um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal – Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana contra um homem de 49 anos, condenado pelo crime de furto. Ele deverá cumprir pena em regime fechado.

Após trabalho de investigação, o condenado foi localizado e preso. Em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e permanecerá à disposição da Justiça.

