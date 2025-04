Homem confessa assassinato de desafeto em fazenda do Pantanal

A Polícia Militar Rural de Mato Grosso do Sul registrou um homicídio na noite de domingo (20) na Fazenda Porto Seguro, localizada no Pantanal, a cerca de 158 quilômetros de Porto Murtinho, no âmbito das operações “Protetor 2025” e “Semana Santa 2025”. O autor, identificado como Luiz Carlos, foi preso pouco tempo depois, enquanto tentava se deslocar para a cidade de Caracol, a 291 quilômetros de Aquidauana.

De acordo com o boletim da PM, por volta das 20h35, a guarnição foi acionada após a equipe daquela unidade receber a ligação do proprietário da fazenda relatando o crime. As primeiras informações apontavam que Luiz Carlos havia efetuado disparos de arma de fogo contra um homem identificado como Jean Marcos e, em seguida, deixado o local dirigindo uma picape Montana de cor preta.

Durante o deslocamento para o local, a guarnição interceptou o veículo descrito, na estrada vicinal do São Lourenço, próximo à rodovia MS-267. O condutor foi identificado como Luiz Carlos, que, ao ser abordado, confirmou portar um revólver calibre .38, carregado com seis munições, no banco do passageiro.

Questionado sobre o ocorrido, Luiz Carlos relatou que Jean Marcos frequentemente ameaçava e xingava sua esposa e que, no momento do incidente, a vítima teria ido até sua casa portando uma faca de grandes proporções, fazendo novas ameaças. Diante da situação, afirmou ter disparado uma carabina calibre .22 contra o homem.

Luiz Carlos recebeu voz de prisão e conduziu os policiais até a fazenda, onde o corpo de Jean Marcos foi encontrado caído próximo à residência do suspeito, com uma perfuração por disparo de arma de fogo na altura do tórax. A carabina utilizada no crime estava sobre o sofá da sala, carregada com cinco munições. Um facão de aproximadamente 49 centímetros foi localizado na cintura da vítima pela equipe da perícia.

Durante as buscas na residência, autorizadas pela esposa de Luiz Carlos, foi localizada uma caixa com 18 munições calibre .22 LR, de fabricação estrangeira, guardada em um guarda-roupas.

Dada a dificuldade de acesso ao local e a distância até a cidade, a guarnição solicitou um quarto para Luiz Carlos o acusado de forma segura até a chegada da Polícia Civil. Ele permaneceu colaborativo durante toda a ação, não sendo necessário o uso de algemas, tendo sido entregue na Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho sem apresentar lesões corporais.

O veículo utilizado na fuga foi deixado, com autorização de Luiz Carlos, em um bar da região, e a chave entregue à sua esposa.

