Homem confessa feminicídio após discussão por ciúmes em Maracaju

Polícia Civil de Maracaju / Divulgação

Segundo o delegado Pedro Paiva, responsável pela investigação, o suspeito chegou a negar o crime durante o primeiro depoimento e tentou responsabilizar outra pessoa. No entanto, após ser confrontado com provas reunidas pela equipe policial, ele admitiu a autoria do assassinato, de acordo com o site Tudo do MS

O homem relatou que a vítima chegou em casa de motocicleta, seguida por um carro, o que teria provocado uma crise de ciúmes. Durante a discussão que se seguiu, a mulher pediu que ele deixasse a casa. Ao questioná-la sobre um possível envolvimento com o ocupante do carro, e diante de uma suposta confirmação, o suspeito a agrediu com um soco, derrubando-a no chão. Em seguida, desferiu oito facadas, principalmente na região do pescoço.

Após o crime, de acordo com a investigação, ele tentou apagar vestígios de sangue na sala, recolheu seus pertences e deixou o local empurrando uma carriola. Durante o depoimento, o suspeito também indicou à polícia os locais onde escondeu a faca usada no crime e as roupas que vestia no momento do assassinato.

O caso segue sendo investigado como feminicídio, e o homem permanece à disposição da Justiça. A vítima deixa familiares e amigos que agora clamam por justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!