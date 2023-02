Homem curte baile de Carnaval e soca barriga de esposa ao ser questionado

Caso foi registrado na Delegacia / Diário Corumbaense

Homem de 42 anos insistiu em permanecer no baile de Carnaval, em Corumbá, e ao retornar para casa na madrugada desta quarta-feira (22), socou a barriga da esposa de 45 anos. A briga do casal ocorreu após a vítima questionar a demora do marido.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e compareceu na residência localizada na rua General Dutra, Centro de Corumbá. Lá, a vítima informou que estava com o marido no baile e que foi embora mais cedo.

A mulher disse que ficou aguardando o marido e devido à demora resolveu ligar e mandar mensagens. O homem chegou por volta das 5h e ao ser questionado ficou agressivo e deu um soco na barriga da esposa.

A vítima informou que iria chamar a PM. Segundo ela, o marido ironizou e deu risada da situação. Aos policiais, ele confirmou quase tudo. Disse apenas que não atendeu as chamadas para evitar brigas desnecessárias e negou ter dado o soco na mulher.

Ambos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, onde o caso foi registrado.