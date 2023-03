Homem de 24 anos é preso em Aquidauana por tráfico de drogas

Fachada da 1° Delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro

Na noite desta quarta-feira (1), um homem, de 24 anos, foi preso por tráfico de drogas a Polícia Militar de Aquidauana notou a atitude suspeita dele após fazer uma conversão brusca na Vila São Pedro.

O rapaz conduzia um veículo Gol G3, quando a força tática o abordou na rua, quando o carro foi parado havia duas pessoas dentro do carro, o condutor e uma passageira, esposa do autor.

Em revista pelo carro, acharam uma bolsa com drogas, quando questionado sobre o entorpecente o autor disse que havia comprado dois tabletes na Capital pois havia pouca droga em Aquidauana. Ele ainda contou que na casa dele havia mais “paradinhas” para serem vendidas.

Na residência, foram encontrados várias porções de maconha, no armário da cozinha, debaixo de uma planta que próximo ao trilho, ainda de acordo com informações, o rapaz comercializava a droga com uma moto fazendo um sistema de entrega além do carro.

O autor foi preso em flagrante pelo o crime de tráfico de drogas.