Em Aquidauana, homem de 24 anos invade casa da ex namorada por não aceitar o fim

Caso registrado na 1ª Delegacia de Policia de Aquidauana / Ronald Regis

Na noite de ontem (2), a Polícia Militar de Aquidauana foi acionada para atender uma ocorrência de invasão de domicílio. Um rapaz de 24 anos havia entrado dentro da casa da ex namorada, uma jovem de 15 anos, pois ele não aceitava o término.

De acordo com as informações, o rapaz não aceitou o fim do relacionamento, e durante a noite quando todos da casa já estavam dormindo, ele invadiu a residência por uma janela.

Os familiares da garota assustados com a situação chamaram a polícia militar, foi quando o invasor saiu correndo em direção ao rio Aquidauana e acabou sumindo.

A equipe de militares que atendeu a ocorrência chegou a fazer buscas atrás do rapaz mas nada foi encontrado, o caso foi registrado com invasão de domicílio e segue sendo apurado pela delegacia do município