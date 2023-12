Homem de 28 anos é preso suspeito de estuprar adolescente

Homem de 28 anos é suspeito de invadir uma casa no Conjunto Olidio Rocha, em Maracaju e estuprar uma adolescente de 16 anos.

Segundo o Sidrolândia News, o criminoso agiu com extrema violência desde o primeiro momento. Ele teria tapado a boca da vítima, proferido ameaças de morte caso a jovem ousasse gritar. O cenário de horror se intensificou quando ele a segurou pelos cabelos, forçando-a a levantar-se, e em seguida, ordenou que tirasse suas roupas.

Diante da crueldade do agressor, a jovem tentou resistir, no entanto, o criminoso a manteve sob controle, agarrando-a pelos cabelos, enquanto repetia incessantemente as ordens de despir-se e manter-se em silêncio, sob a ameaça de morte iminente.

Outro caso

Outra moradora das imediações da onde a adolescente mora, disse que por volta das 06h de segunda-feira (18) estava chegando na sua residência, quando passou por ela um rapaz de camiseta vermelha, com capacete preto e detalhes verde, e tentou segurar a mesma pela mão.

A mulher relata que entrou e imediatamente trancou o portão da casa, sendo que ele tentou abrir o portão, colocando a mão em uma espécie de buraco que há no local, na tentativa de forçá-lo.

De acordo com as informações, o criminoso foi preso após imagens de câmeras de segurança chegarem até a polícia. Ele foi encontrado e preso em uma rápida ação e inteligência da Polícia.