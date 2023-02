Homem de 29 anos é assassinado a tiros / Midiamax

Um homem, de 29 anos, foi executado a tiros na noite de ontem (14), em Campo Grande, e outro, de 24 anos, foi baleado nas pernas.

Segundo informações do Midiamax, os dois estavam com um grupo de amigos na esquina da rua Inês Côrrea da Costa, no bairro Nhanhá, quando dois homens de motocicleta passaram e atiraram contra as pessoas.

A vítima foi atingida por dois tiros na cabeça, um no ombro e outro no dedo de uma das mãos. Ele morreu na hora. O outro rapaz atingido foi socorrido e levado até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon.

No bolso da vítima, a polícia encontrou porções de pasta base de cocaína e um celular.

Os suspeitos do crime fugiram e não foram localizados.