Homem de 39 anos morre em acidente na rodovia BR-262

Na madrugada deste domingo, por volta das 4 horas, um grave acidente mobilizou a guarnição do Corpo de Bombeiros de Miranda. O acidente ocorreu na rodovia BR-262, a aproximadamente 5 quilômetros do trevo de Miranda, no trecho entre Aquidauana e Miranda. Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que um veículo de passeio havia colidido com uma árvore, resultando em uma vítima fatal.

O condutor do automóvel, um homem de 39 anos, não resistiu ao impacto e foi encontrado sem vida no local. Segundo as informações preliminares, o acidente pode ter sido provocado após o motorista ter atropelado uma capivara, perdendo o controle do veículo e saindo da pista antes de colidir com a árvore.

A vítima estava sozinha no veículo no momento do acidente, e não houve o envolvimento de outros passageiros ou veículos na ocorrência. As autoridades seguem investigando as circunstâncias exatas que levaram à tragédia.

O Corpo de Bombeiros de Miranda atuou prontamente na ocorrência, enquanto as autoridades locais foram acionadas para os procedimentos legais e remoção do corpo. O incidente reforça a necessidade de atenção redobrada dos motoristas que transitam por trechos que cruzam áreas de fauna silvestre.