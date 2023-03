Homem de 46 anos é flagrado estuprando menina de 12 dentro de carro em Sidrolândia

Caso foi registrado na Delegacia / Lucas Martins/ Região News

Homem de 46 anos foi flagrado estuprando uma menina de 12 anos dentro do carro, no bairro São Bento, em Sidrolândia, na madrugada desta sexta-feira (24). A menor ainda estava sendo aliciada por dois homens, de 20 e 26 anos. Todos foram presos em flagrante.

Segundo o Região News, uma equipe da Polícia Militar observou o carro do suspeito parado e flagrou o crime de estupro. Os militares visualizaram o criminoso no banco do passageiro com a vítima ajoelhada na sua frente, praticando sexo oral.

O suspeito tentou mentir dizendo que a adolescente era sua sobrinha e estaria cuidando dela. Os outros rapazes, que estavam em um bar conhecido por ser um ponto de prostituição, inicialmente fugiram.

No entanto, foram alcançados pela polícia e explicaram que a menina era vizinha deles e que estavam apenas dando uma volta com ela. Ao ser questionado por mais uma vez, o suspeito confessou não tinha nenhum grau de parentesco com a vítima.

A adolescente disse que estava passeando com os homens e que os pais não sabiam onde ela estava. A vítima também relatou que já teve relação sexual, mas não disse se era com algum dos suspeitos detidos.

Após a prisão dos três envolvidos, o Conselho Tutelar foi acionado e a mãe da adolescente compareceu na delegacia dizendo que não sabia o que estava acontecendo com a filha.

Os três foram autuados em flagrante e o caso ainda seguirá sob investigação da Polícia Civil.